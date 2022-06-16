Калуга, 16 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима назначено судом калужанину, который в составе организованной группы совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом 16 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления ФСБ России по Калужской области.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области Место тайника-закладки наркотика

Организация и планирование преступления были совершены через интернет-площадку, где молодой человек приобрел сильнодействующее наркотическое вещество (мефедрон) для продажи. Правоохранители обнаружили и изъяли у подсудимого наркотики общей массой 320,87 грамма.

Калужским районным судом обвиняемый в наркопреступлении был признан виновным. Приговор вступил в законную силу.