Донецк, 16 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Донецк с применением реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Gov.ua РСЗО «Ураган»

В 4:20 нанесён удар с территорий Авдеевки, оккупированной националистами. По Пролетарскому району Донецка выпущено две ракеты из установки БМ-27 «Ураган».

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР под обстрел украинских войск попали посёлок Минеральное и город Ясиноватая.