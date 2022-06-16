Тбилиси, 16 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Хор Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Грузинской православной церкви (ГПЦ)) впервые будет петь в Сикстинской капелле Ватикана. Об этом 16 июня сообщила журналистам министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.

Интерьер Сикстинской капеллы В глубине — алтарная стена с фреской Микеланджело «Страшный суд» (1537—1541)

Она сообщила, что 40 грузинских певчих выступят в Сикстинской капелле 26 июня. Кроме того, 29 июня Папа римский Франциск в соборе Святого Петра отслужит праздничную мессу в честь дня Святого Петра и Павла, на которой также будет петь хор ГПЦ.

«И концерт в Сикстинской капелле, и праздничная месса будут транслироваться в прямом эфире в католическом мире. Это историческое событие», — сказала Цулукиани.

Напомним, в июне 2021 года Ватикан передал в пользование ГПЦ храм Санти-Сильвестро-ай-Монти в Риме.