Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. При проведении политики импортозамещения в России необходимо делать ставку на частный бизнес. Об этом 16 июня заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках ПМЭФ-2022, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

Он предостерёг от излишних надежд на государство в этом процессе.

«Если импортозамещение, значит государство… Вообще-то, импортозамещение в первую очередь — частный бизнес», — подчеркнул Решетников.

Министр отметил, что ушедшие с российского рынка иностранные компании оставили в России большие рыночные ниши. И ставку в импортозамещении нужно делать именно на частный бизнес: дать ему пространство, обеспечить необходимыми экономическими условиями, в том числе, спросом со стороны государства и доступным кредитом.