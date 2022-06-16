Махачкала, 16 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Дагестане найден мертвым мальчик, пропавший пять дней назад. Его тело было обнаружено в пойме реки Сулак, сообщили 16 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

Об исчезновении 11-летнего жителя поселка Нечаевка Кизилюртовского района Имангаджи Шейхова сообщили 12 июня 2022 года. Он ушел из дома и не вернулся. На его поиски были мобилизованы более 500 человек, в том числе добровольцев и сотрудников экстренных служб.

«Поиски, проводимые в течение 3-х суток окончены. Как сообщили сотрудники розыска, тело ребёнка найдено в пойме реки Сулак», — говорится в сообщении МВД.

По факту пропажи ребенка 15 июня Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело об убийстве.