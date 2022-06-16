Москва, 16 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Аудиторскую проверку деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проведёт Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в виртуальном режиме. Об этом 16 июня сообщает ТАСС со ссылкой на WADA.

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«Аудиторская проверка деятельности РУСАДА состоится в сентябре, она пройдет в виртуальном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначально аудит был запланирован на март, но был отложен на более поздний срок после начала специальной военной операции России на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава WADA Витольд Банька заявил, что контакты с РУСАДА нужно поддерживать, чтобы следить за его деятельностью.