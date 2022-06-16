Джакарта, 16 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Президенты Индонезии и Германии обсудили преодоление кризиса в области продовольствия и энергетики, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Я призываю укреплять сотрудничество для преодоления кризиса в области продовольствия и энергетики», — заявил лидер Индонезии Джоко Видодо в заявлении для прессы после двусторонней встречи с президентом Германии.

Стороны также обсудили двустороннее экономическое сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретился с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером в президентском дворце в Богоре.

Читайте также: Президент Германии прибыл с визитом в Индонезию