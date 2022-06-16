Кандагар, Афганистан, 16 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. На свадебной церемонии в афганской провинции Кандагар 25 детей и женщин получили пищевое отравление. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Unece.org Отравление

Инцидент произошёл в местности Чахарсанг уезда Хакрез. Представители органов здравоохранения провинции Кандагар уточнили, что отравление получили десять детей и 15 женщин. Пострадавшим оказана помощь.

Это уже второй случай отравления жителей уезда Хакрез некачественной пищей.