Абакан, 16 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Министерство просвещения РФ и правительство Хакасии подписали соглашение о строительстве в Абакане новой школы на тысячу мест. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в мэрии Абакана.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Школу в жилом районе Арбан построят в рамках нацпроекта «Образование», федерального проекта «Современная школа». Ориентировочно стоимость строительства — 1 млрд 311 млн рублей.

«Финансирование из федерального бюджета предусмотрено в сумме 1 миллиард 200 миллионов с небольшим. Школу мы должны построить в 2023–2024 годах. Плюс будет ещё софинансирование», — отметила министр образования и науки Хакасии Лариса Гимазутина.

Администрация Абакана проделала подготовительную работу для подписания соглашения о строительстве. Результатом стало получение поддержки по национальному проекту «Образование».

По словам мэра Абакана Алексея Лёмина, из городского бюджета на строительство новой школы предусмотрено софинансирование в размере порядка 100 млн рублей.

Лёмин отметил, что потребность в школьных местах в Абакане растёт год от года. Количество школьников в городе ежегодно увеличивается на 1-1,5 тс. детей. Что касается жилого района Арбан, он в настоящее время активно строится. Район рассчитан на 15 тысяч жителей, а «альтернатив по школам здесь практически нет».

Школа будет оснащена всем необходимым оборудованием. В 2022 году будут проведены необходимые конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону строительство одной из крупнейших школ на юге России завершено более чем наполовину.

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