Луганск, 16 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины вымогали деньги и отбирали землю у фермерских хозяйств, подтверждения этих фактов есть у министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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По информации МГБ ДНР, незаконной деятельностью занимался первый заместитель начальника 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях полковник Сергей Коморный. Он вымогал крупные денежные средства фермеров, занимался «отжимом» крупных фермерских хозяйств.

Кроме того, он участвовал в организации коррупционной схемы по раздаче земельных участков бойцам так называемой «АТО». Это были сотрудники спецслужб и прокуратуры Украины, участники националистических батальонов.

Через фабрикацию уголовное дела против руководителя землеустроительной фирмы Коморный получил для себя, других сотрудников СБУ и их родственников земельные паи. При этом рядовые украинские военнослужащие могли добиться получения земли только через взятку.

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