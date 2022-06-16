Донецк, 16 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Посольство Донецкой Народной Республики (ДНР) в России будет открыто в конце июня — начале июля. Об этом 16 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

«Посольство будет открыто в конце июня — начале июля», — приводит слова Пушилина РИА Новости.

Он добавил, что точное место расположения посольства и дата его открытия пока не называются, исходя из мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня посол ДНР в России Ольга Макеева заявила, что штат диппредставительства республики составит около 20 человек.