Казань, , 11:20 — REGNUM Заработную плату 416 сотрудникам задолжало открытое акционерное общество «Казанский завод синтетического каучука». По факту невыплаты зарплаты возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по РТ.

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По версии следствия, руководство организации в период с 2017 по 2019 годы не выплачивало заработную плату 416 работникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность. В ходе расследования уголовного дела удалось добиться полного погашения имевшейся задолженности по заработной плате на сумму более 54,5 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пожилые сотрудницы одной из казанских клининговых организаций в течение нескольких месяцев не получали заработную плату. В отношении руководства компании возбудили уголовное дело.

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