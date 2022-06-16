В Татарии организация задолжала сотрудникам более 54 млн рублей
Казань, 16 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Заработную плату 416 сотрудникам задолжало открытое акционерное общество «Казанский завод синтетического каучука». По факту невыплаты зарплаты возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по РТ.
По версии следствия, руководство организации в период с 2017 по 2019 годы не выплачивало заработную плату 416 работникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность. В ходе расследования уголовного дела удалось добиться полного погашения имевшейся задолженности по заработной плате на сумму более 54,5 млн рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, пожилые сотрудницы одной из казанских клининговых организаций в течение нескольких месяцев не получали заработную плату. В отношении руководства компании возбудили уголовное дело.
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