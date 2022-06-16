Льейда, Испания, 16 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Три лесных пожара, вспыхнувшие днём 15 июня в Каталонии и продолжающие гореть, уже охватили 1100 гектаров земли. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на пожарные службы правительства Каталонии.

skeeze Лесной пожар

Отмечается, что пожарные задействовали в районах, где разгорелся пожар, в общей сложности 155 наземных и воздушных средств.

Также утром 16 июня к тушению пожара в Артеса-де-Сегре (Льейда), который, согласно последнему отчёту, уже выжег 500 гектаров земли, подключились сотрудники Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям.