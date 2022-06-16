Воронеж, 16 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Более 60 единиц техники получат комбинаты благоустройства Воронежа в 2022 года, поставки уже начались. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 16 июня.

Пресс-служба администрации Воронежа Коммунальщики чистят магистрали Воронежа от снега зимой

В настоящее время в город поступило 24 единицы техники — это тракторы, погрузчики, комбинированные дорожные машины.

«Всего мы приобретаем в этому году больше 60 единиц спецмашин, среди которых и мини-техника для усиления уборки тротуаров в зимний период — по этому направлению остаются справедливые нарекания у меня и у горожан. Также закупаем автогидроподъёмники — для проведения необходимых работ на высоте, и оборудование для измельчения пней. Планируем системно убирать пни из приствольных квадратов на наших улицах, где производилось удаление старовозрастных, опасных деревьев, чтобы высаживать там крупномерные саженцы», — прокомментировал в соцсетях мэр Вадим Кстенин.

В настоящее время парк техники комбинатов благоустройства города насчитывает более 300 единиц.