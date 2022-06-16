Чита, 16 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 16 июня известила о выявлении в январе–мае 2022 года 810 нарушений законов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Как сообщает телеграм-канал ведомства, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года это на 22,5% больше.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья

В целях их устранения принесено 107 (87) протестов на незаконные правовые акты, по результатам рассмотрения которых отменено и изменено 63 акта, в суд направлено 167 (141) исков, из которых 137 рассмотрены и удовлетворены. Внесено 89 (125) представлений об устранении нарушений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 23 (47) лица. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 8 лиц, о недопустимости нарушений закона предостережено 4 (4) должностных лица.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Ингодинском (87) и Центральном (49) районах г. Читы, а также в Балейском (55), Борзинском (46) и Чернышевском (49) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее законопроект о повышении безопасности дорожного движения в России с помощью обеспечения наличия необходимых знаний и навыков у тех, кто получает водительские права, одобрило правительство РФ, закон принят Госдумой и одобрен Совфедом.

Читайте также: Путин подписал закон о запрете работать водителем такси для судимых