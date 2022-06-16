Кемерово, 16 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала года из-за выезда на полосу встречного движения и нарушений правил обгона произошло 55 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

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«В них 27 человек погибли, 102 человека получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что выезд на полосу встречного движения — один из самых опасных манёвров.