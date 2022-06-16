Кострома, , 17:54 — REGNUM В Костроме состоялись общественные слушания, на которых горожане обсудили изменения маршрутной сети общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Остановка в Костроме Gradkostroma.ru

Сейчас в городе действуют 45 маршрутов. Их число предлагается сократить до 37. Некоторые направления будут отменены из-за дубляжа, часть маршрутов продлят.

В частности, отмене подлежат автобусы No9, 10, 38 и 56. Автобусы No2,23,49, которые в настоящее время ходят до поселка Волжский, планируется продлить до поселка Первого. Маршрут No 15, следующий до Паново, будет ходить до Малышково.

Также администрация предлагает ввести три новых маршрута до самых отдалённых районов: No 17 от Мотордетали до торгового центра «Солнечный», No39 от центра до посёлка Высоково, No75 от Венеции до ТЦ «Стометровка».

Всего на обсуждении присутствовало около 50 человек. Горожане внесли несколько предложений. Так, жители микрорайона Якиманиха выступили против отмены 56 маршрута, поскольку он позволял им добираться до Черноречья без пересадок. Обитатели Заволжья обрадовались усилению этого направления и предложили продлить новый автобус No17 до Венеции.

Начальник Управления городского пассажирского транспорта Сергей Будько пообещал учесть все замечания и не оставить ни один район города без транспортного сообщения. Новая схема движения вступит в силу с 1 октября 2022 года.

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