Тюльган, Оренбургская область, 16 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области проводится проверка по факту падения мужчины с четвёртого этажа жилого дома. Об этом сообщили 16 июня в пресс-службе УМВД по региону.

Скорая помощь

Несчастный случай произошёл в посёлке Тюльган. По предварительным данным полиции, 26-летний оренбуржец злоупотреблял алкоголем. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Мужчина доставлен в больницу. У него контузия головного мозга, ушиб грудной клетки, закрытый перелом рёбер.