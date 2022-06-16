Среднеуральск, Свердловская область, 16 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Житель Среднеуральска Свердловской области предстал перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения. В результате аварии погибла пассажирка мотоцикла, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл в августе 2021 года. Уралец управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего девушка-пассажир получила травмы, несовместимые с жизнью. После аварии уралец спрятал мотоцикл и скрылся с места происшествия.

Верхнепышминский городской суд приговорил молодого человека к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, свердловчанина лишили права управлять транспортным средством на два года и шесть месяцев.