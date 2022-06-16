Вашингтон, 16 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Международная организация «Хьюман Райтс Вотч» опубликовала новый отчёт, посвященный положению ЛГБТ в Афганистане и ряде других стран мира. По данным организации, многие представители ЛГБТ были вынуждены бежать из страны с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, а тех, кто остаётся в стране, ждет безрадостное будущее. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

ЛГБТ-флаг

Отчёт был написан Гримом Ридом, главой ЛГБТ-секции «Хьюман Райтс Вотч», и был размещён на сайте организации. По его словам, афганские ЛГБТ, уехавшие в соседние страны, находятся в состоянии незащищённости, потому что и в этих странах ЛГБТ-отношения считаются незаконными.

Гримм написал, что афганские ЛГБТ были знакомы с «насилием» и «сексизмом» ещё до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти.

«Хьюман Райтс Вотч» ранее сообщала, что незадолго до занятия талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула в августе 2021 года один из судей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что гомосексуалисты должны приговариваться к смертной казни.

Судья сказал тогда в интервью немецкой газете Bild: »Для ЛГБТ есть только два наказания: либо забить камнями, либо обрушить на них стену».

Афганские ЛГБТ также сталкивались с насилием и жестоким обращением до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

В сообщениях указывается, что большое количество ЛГБТ и трансгендеров подвергались сексуальному насилию, детским бракам, бракам по принуждению и физическому насилию со стороны своих семей и общества.

Некоторые из них бросили школу из-за систематических преследований и забились в подполье. Представители ЛГБТ-сообщества рассказывали в интервью «Хьюман Райтс Вотч», что они также сталкивались с шантажом и групповыми изнасилованиями.