Москва, 16 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. На рынке биткоина может образоваться кризис ликвидности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Курс биткоина приблизился к отметке 20 тысяч долларов, которая в последнее время является психологическим уровнем поддержки этой криптовалюты, — сказал Ильинский. — В начале ноября 2021 года курс биткоина достиг рекордного уровня в 69 тысяч долларов, и после этого началось его устойчивое падение. В настоящее время на всех финансовых рынках царит устойчивое «медвежье» настроение («медведи» — финансисты, обогащающиеся на падении рынка — прим. ИА REGNUM), участники рынков связывают это с рекордной инфляцией и ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики монетарных властей коллективного Запада. Если исходить из предположения, что динамика биткоина сохранялась неизменной, то исторические данные свидетельствуют о предыдущих падениях этой криптовалюты на 80% от предыдущего пика стоимости. Поэтому есть основания полагать, что биткоин в ближайшее время пробьет линию сопротивления и упадет до 13 800 долларов за цифровую монету».

В связи с этим Ильинский обратил внимание на полную заморозку счетов 2 миллионов клиентов американской криптокредитной компании Celsius, которая может стать неплатежеспособной и тем самым вызвать кризис ликвидности на рынке биткоина.

«Сейчас у Celsius большие проблемы, и если счета крупных клиентов будут принудительно ликвидированы, то на рынок на продажу будет выброшено огромное количество биткоинов. В этом случае можно ожидать падения цены биткоина до 17 тыс. долларов», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что из-за кризиса с рынка исчезнут «лишние» криптовалюты.