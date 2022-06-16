Кишинёв, 16 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии 16 июня вывела сторонников на акцию протеста в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Партия Социалистов Республики Молдова Протесты в Кишиневе

Сообщается, что активисты пришли к зданию парламента. Они выступали против резкого роста цен. Участники акции требовали отставки президента республики Майи Санду.

По данным пресс-службы, протестующие пришли с лозунгами: «Долой лжецов!», «Долой Санду!», «Долой высокие цены!». Также были плакаты, где говорилось, что в июне 2021 года природный газ стоил 4,28 лея (около 13 рублей по курсу) за кубометр, а теперь — 18 леев (около 53 рублей).

Напомним, в Молдавии в последние месяцы наблюдаются «рекордные» темпы инфляции, а также низкие темпы роста экономики. Оппозиционные партии регулярно выходят на акции протеста, требуя отставки президента и правительства.