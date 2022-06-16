Кемерово, 16 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 16 июня, на лечении из-за коронавируса находятся 658 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 59 новых носителей коронавируса. За это же время 83 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 165 419 случаев заражения коронавирусом, 162 328 человек выздоровели, 2433 пациента скончались.