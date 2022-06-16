Чита, , 10:50 — REGNUM Прокуратура Забайкалья 16 июня известила о пресечении в январе–мае 2022 года 1,5 тыс. нарушений законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, это на 35% больше, сообщает телеграм-канал ведомства.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В целях их устранения принесено 28 (34) протестов на незаконные правовые акты, по результатам рассмотрения которых отменено и изменено 22 акта, в суд направлен 151 (153) иск, из которых 142 рассмотрены и удовлетворены. Внесено 362 (312) представления об устранении нарушений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 101 (78) лиц.

По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 39 (18) лиц, о недопустимости нарушений закона предостережено 22 (18) должностных лица, по материалам прокуратуры органами предварительного расследования возбуждено 1 уголовное дело.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Железнодорожном (145) и Черновском (78) районах г. Читы, а также в Шилкинском (93), Приаргунском и Забайкальском (по 78) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года выявила более 1,4 тыс. нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждым вторым прокурором принимались меры, направленные на активизацию претензионно-исковой работы со стороны ресурсоснабжающих организаций, понуждение органов местного самоуправления и иных организаций к исполнению обязанностей по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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