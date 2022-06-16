Лондон, 16 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. США призывают европейские столицы искать пути смягчения последствий запрета на страхование российских нефтяных грузов, утверждая, что эта мера может вызвать резкий рост мировых цен на сырую нефть, сообщает 16 июня Financial Times.

Roger W Танкер

В конце мая 2022 года ЕС и Великобритания договорились запретить страхование танкеров с российской нефтью, и это стало одной из самых масштабных санкций против Москвы.

Запрет пока не вступил в силу, и еще остается возможность его скорректировать, хотя европейские круги не спешат этого делать.

Эта мера вызывает тревогу в Вашингтоне, так как может сделать невозможной перевозку российской нефти многими нефтяными танкерами, учитывая, что в отрасли морского страхования доминирует Европа. США работают над тем, чтобы запрет не привел к росту цен на сырую нефть, но предложения разрешить страхование грузов по цене ниже согласованного лимита или ввести тарифы на импорт нефти не пользуются широкой поддержкой в европейских столицах.

«Они боятся, что цены взлетят до небес», — сказал один из европейских чиновников о позиции США и добавил, что Вашингтон оказывает давление на своих партнеров по «Большой семерке».

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман ранее в июне заявила, что ведется «много дискуссий» о том, как реализовать запрет на страхование таким образом, чтобы он не привел к «непреднамеренному дальнейшему повышению стоимости нефти и газа для населения».

Бывший главный экономист МВФ Оливье Бланшар заявил Институту мировой экономики Петерсона, что вводимый ЕС и Великобританией запрет на страхование — это «плохая идея».

«Нефтяные танкеры просто не смогут перевозить российскую нефть вообще, — предупредил он. — Результатом станет потенциально значительное сокращение экспорта российской нефти. Да, Россия пострадает от потери доходов, но Европа и США, вероятно, пострадают от существенного роста мировых цен на нефть».