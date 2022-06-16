Москва, 16 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Несмотря на надежды от саммита в Женеве, Соединенные Штаты не прислушались к озабоченностям России, что стало триггером для неизбежности спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Несмотря на определенные надежды, которые появились после Женевы, Соединенные Штаты отказались прислушаться к нашим озабоченностям», — заявил Песков в интервью РИА Новости.

Он добавил, что США отказались от обсуждения темы безопасности РФ, отказались обсуждать вопрос дальнейшего нерасширения НАТО в сторону российских границ и непоглощения альянса Украины, «что во многом и стало таким триггером для неизбежности той самой специальной военной операции, о которой принял решение наш президент и верховный главнокомандующий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что сначала жители Европы, а затем и американцы ощутили на себе негативные последствия антироссийских санкций. Эти ощущения только усилятся.

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