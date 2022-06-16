Киев, 16 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом 16 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, литерный поезд из Бухареста с главой румынского государства был принят на центральной платформе железнодорожного вокзала украинской столицы.

По некоторым данным, делегацию Румынии встретила группа украинских политиков и депутатов Верховной рады.

Ранее администрация президента Румынии отказалась давать комментарии относительно возможного пребывания К. Йоханниса на украинской территории.