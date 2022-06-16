Оренбург, 16 июня, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области к административной ответственности привлекли коллектора. Организация требовала от оренбурженки несуществующий долг, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

УФССП по Оренбурсгкой области Судебные приставы

Женщина пожаловалась судебным приставам на поступающие на её телефонный номер звонки и СМС с угрозами. От горожанки требовали долг незнакомого человека.

В ходе проверки выяснилось, что звонки и СМС поступают от коллектора. Организация не состоит в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности и не является кредитной организаций, что является нарушением требованием законодательства. СМС и звонки были противозаконными.

В отношении юрлица возбудили административное дело. Коллектор оштрафован на 100 тыс. рублей.

За пять месяцев 2022 года судебные приставы региона рассмотрели 353 жалобы на действия коллекторов и микрофинансовых организаций. По итогам коллекторам выписаны штрафы на сумму более 2 млн рублей.