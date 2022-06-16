Петропавловск-Камчатский, , 10:46 — REGNUM Экс-руководителя «Корякэнерго» признали виновным в махинациях при закупке каменного угля. Суд назначил ему 4 года заключения в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Мошенник Цитата из к/ф «12 стульев. Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

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Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК РФ). Он искусственно завысил стоимость каменного угля, действуя от имени АО «Корякэнерго». Благодаря этому, директор организации вывел из её оборота 88 млн рублей с помощью подконтрольной фирмы.

Кроме того, на основании заведомо ложных сведений руководитель добился выделения 43 млн субсидий из бюджета региона и получил 17 млн рублей налогового вычета. Свою вину подсудимый не признал, но следственные органы принудили его компенсировать многомиллионный ущерб «Корякэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-директора компании обвиняли в мошенничестве на сумму 148 млн рублей. Он был задержан по подозрению в махинациях в 2020 году.