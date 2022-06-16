Москва, , 10:50 — REGNUM Западные страны ещё даже не приблизились к кульминации экономического кризиса, при этом состояние России — более стабильное. Об этом пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью РИА Новости.

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

«К кульминации кризиса мы ещё не приблизились. Точнее — они не приблизились», — отметил представитель Кремля.

По его словам, российские власти принимают макро- и микроэкономические меры для стабилизации экономики, поэтому страна всё-таки находится в более стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что и в Европе, и в США негативные последствия антироссийских санкций уже ощущаются, и эти последствия будут только нарастать.

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