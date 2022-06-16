Москва, , 10:45 — REGNUM Экономическая война против России сопровождается всплеском русофобии, которая в Соединённых Штатах уже стала постоянным фоном. Об этом 16 июня, говоря об отношении Вашингтона к Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Сейчас, в связи с этой войной, о которой я говорил, экономической в отношении нашей страны, эта русофобия уже стала постоянным фоном», — сказал в беседе с РИА Новости официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация с беспрецедентной русофобией стран Запада сохранится в течение долгого времени. По его словам, нужно быть готовым к тому, что «она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях».

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что коллективный Запад призывает к уничтожению российской государственности и унижению российских граждан. Для этого, пояснил он, на Западе развернули циничную информационную кампанию по дискредитации России, её истории и традиций.

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