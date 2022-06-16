Севастополь, , 10:45 — REGNUM В ковидные стационары Севастополя за сутки госпитализированы 12 новых пациентов, данные на 16 июня опубликованы департаментом здравоохранения региона. Накануне, 15 июня, сообщалось о 20 новых госпитализированных севастопольцах.

В больнице Mos.ru

За сутки выписали 25 человек. В ковид-госпиталях города остаются 145 человек, свободно 42 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

В городе за последние сутки также подтвердилось 28 новых случаев заражения коронавирусом — сразу на 22 больше, чем накануне. Скончались ещё два пациента с COVID-19, им было 67 лет и 83 года.

В общей сложности за два года в Севастополе подтвердилось 84 872 случая заражения коронавирусом, выздоровели 82 233 человека. Скончались от осложнений на фоне инфекции 2 387 севастопольцев.