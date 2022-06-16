Мехико, , 10:45 — REGNUM По словам внучки писателя Габриэля Гарсии Маркеса Эмилии Гарсии Элизондо и его сына Гонсало Гарсия Барчи, колумбийский литератор почти никогда не писал писем, однако он получил много посланий и писем от таких личностей, как Пабло Неруда, Билл Клинтон, Вуди Аллен и Фидель Кастро. Об этом пишет агентство EFE.

Габриэль Гарсиа Маркес

Отмечается, что впервые публика сможет увидеть и прочесть письма, направленные историческими личностями Маркесу.

После неожиданной находки более 100 неопубликованных писем семья Маркеса решила открыть двери дома автора в Мехико, чтобы выставить их в рамках мероприятия «Габо через 40 лет после получения Нобелевской премии: писателю есть кому писать» («Gabo a 40 años del Nobel: El escritor sí tiene quien le escriba»).