Сеул, 16 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 287 человек. Об этом 16 июня сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 16 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 062 047 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 855 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 612 789 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 2228 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 343 297 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 12 273 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 4 294 147 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 7994 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 256 457.

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