Париж, 16 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона и его европейских коллег на Украину в этот четверг, 16 июня, в 14:00 по местному времени состоится пресс-конференция, передает BFM TV.

President.gov.ua Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

Президент Франции должен, в частности, встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который с нетерпением ждал его приезда.

Прибыв в Киев, лидеры Франции, Германии и Италии пообещали помогать Украине «столько, сколько потребуется».

«Мы не только хотим показать нашу солидарность, мы также хотим, чтобы помощь, которую мы организуем: финансовая, гуманитарная, а также военная, продолжалась», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция не хочет ускоренной процедуры присоединения Украины к Евросоюзу.

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