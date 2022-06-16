Иркутск, 16 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Посевная кампания в Иркутской области проходит успешно и близится к завершению, сообщает 16 июня телеграм-канал правительства региона.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Посевная

Зерновые и зернобобовые культуры в Приангарье высеяны на площади 402 тыс. га. Это составляет 98% от запланированных объемов.

пшеницы — 234,7 тыс. га, ячменя — 84,4 тыс. га, овса- 76,4 тыс. га, гороха- 4,7 тыс. га.

«Значительно в текущем году увеличена посевная площадь под техническими культурами — до 86 тыс. га, по предварительной оценке больше площади прошлого года на 52%. Картофель в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах высажен на площади 3,9 тыс. га, а овощи открытого грунта на 840,3 га. Продолжается сев однолетних трав», — отметил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

Как сообщало ИА REGNUM, сновные производители зерна, сельхозорганизации и фермерские хозяйства, запланировали увеличить посевы зерновых и зернобобовых культур на 2,5% по отношению к 2021 году.

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