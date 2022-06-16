Стокгольм, 16 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Студия Iron Gate AB объявила, что у Xbox-версии Valheim будет функция кросс-игры с ПК-версией. Об этом 16 июня сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube Valheim

«Вы сможете играть через Steam с друзьями, которые используют Xbox, или в любой другой комбинации», — сообщил представитель компании журналистам во время общения в сервисе Discord. При этом разработчики отметили, что для доступа к кросс-игре геймерам не понадобится учетная запись Microsoft.

Они добавили, что прогресс в игре можно будет синхронизировать между аккаунтами PC Game Pass и Xbox. Что касается синхронизации учётных записей Xbox и Steam, то разработчики сообщили, что пока не могут сказать точно, удастся ли им реализовать эту функцию.

Напомним, Valheim — это игра в жанре симулятора выживания в открытом мире, в основу которого легла скандинавская мифология. Её релиз в формате раннего доступа состоялся в Steam 2 февраля 2021 года.