Москва, 16 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил исковое заявление с крупными финансовыми претензиями к компании «Рашэн мэнэджмэнт хотэл кампани», которая занимается развитием сети отелей ACCOR. Претензии от финансово-строительной компании на сумму свыше 210 млн рублей пока судом к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Суд

В арбитраж иск от АО «Финансово-строительной компании «Русское золото — Стройинвест» поступил 6 июня 2022 года. Сумма требований составляет 210 014 257,63 рубля. Детали спора пока не сообщались.

На сайте Ассоциации европейского бизнеса относительно ООО имеется отметка, что компания занимается продвижением и развитием отелей сети ACCOR.

Связан ли заявленный иск с уходом отельной сети из России, пока не известно.