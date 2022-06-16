Элиста, , 10:43 — REGNUM В столице Калмыкии установят памятник культовому советскому рок-музыканту, создателю группы «Кино» Виктору Цою. Об этом ИА REGNUM сообщили в Элистинском городском собрании.

Виктор Цой

Инициаторами и спонсорами открытия памятника выступили столичные предприниматели, которые любят творчество Виктора Цоя. Церемония состоится на улице Ленина, напротив гостиницы «Элиста», 21 июня. В этот день автору и исполнителю могло бы исполниться 60 лет.

В честь открытия памятника состоится концерт местных рок-групп, которые исполнят песни Виктора Цоя.