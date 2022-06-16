Донецк, , 10:42 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка с применением артиллерии. Об этом 16 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что оснований для помилования иностранных наёмников, приговорённых к смертной казни, пока нет.