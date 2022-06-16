Сыктывкар, 16 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Житель Коми заплатит штраф за дискредитацию российской армии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

George Hodan Суд

Эжвинский районный суд Коми установил, что 23 марта молодой человек в социальной сети «ВКонтакте» разместил комментарий, в котором раскритиковал специальную военную операцию по защите граждан ДНР и ЛHP сравнил с геноцидом, привел недостоверную информацию в отношении потерь вооруженных сил РФ и мирного населения на Украине, тем самым дискредитировав использование Вооруженных сил России за пределами страны.

Как сообщало ИА REGNUM, пермскую общественницу оштрафовали за дискредитацию российской армии.