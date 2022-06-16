Уфа, 16 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Женщина пострадала в результате обрушения кровли беседки на территории частного дома в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Частный дом (недвижимость, сельская ипотека)

Сообщается, что утром 16 июня спасатели г. Октябрьский получили информацию о том, что на ул. Марата на территории частного дома в ходе проведения работ собственником на крыше летней беседки, произошло обрушение кровли.

Прибывшие на место спасатели деблокировали и оказали помощь женщине, которую зажало обрушившейся кровлей. Женщину 1966 года рождения с различными травмами доставили в медучреждение.

По предварительным данным, в то время, когда женщина находилась на крыше беседки, сломалась балка поддерживающая крышу, в результате произошло обрушение кровли.