Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал сроки, когда могут быть расстреляны двое британских и один марокканский наёмник.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

В интервью РИА Новости Пушилин рассказал, что решение о расстреле иностранных наёмников, приговорённых к смертной казни судом ДНР, может быть принято не ранее, чем через месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Пушилин пока не видит оснований для помилования наёмников.