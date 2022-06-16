Калуга, 16 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В рамках XXV Петербургского международного экономического форума 16 июня было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Калужской области и компанией «НИКАТОР» о строительстве на западной площадке калужского индустриального парка «Ворсино» предприятия по производству меловых наполнителей для полимеров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Агентство регионального развития Калужской области Под документом о строительстве завода по производству меловых наполнителей для полимеров поставили губернатор Владислав Шапша и генеральный директор ООО «НИКАТОР» Артур Новиков

Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей. Из них почти половина — средства льготного займа Фонда развития промышленности. На новом предприятии будет создано около 70 новых рабочих мест. На предприятии запустят четыре линии по производству меловых наполнителей и суперконцентратов красителей для полимеров мощностью 100 тыс. тонн в год. В качестве сырья будет использоваться мел, полиэтилен и полипропилен исключительно российских производителей, что позволит снизить себестоимость готовой продукции.

Основные потребители продукции — локальные производители полиэтиленовой упаковки, пластиковых труб и различных изделий из пластиков.