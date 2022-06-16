Кишинёв, 16 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает вступление Молдавии в Евросоюз. Об этом он заявил во время пресс-конференции, находясь в Кишинёве.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Молдавия — франкофонная страна, пустившая глубокие корни в ЕС, — сказал Макрон. — Вы можете рассчитывать на поддержку Франции и Европейского союза».

Он отметил, что Франция в настоящее время председательствует в ЕС и будет способствовать тому, чтобы Молдавии присвоили статус страны-кандидата на вхождение в Евросоюз.

Напомним, Кишинёв 3 марта направил в Брюссель заявку на вступление Молдавии в ЕС. Ожидается, что Еврокомиссия примет решение до 24 июня.