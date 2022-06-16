Ульяновск, , 10:39 — REGNUM В Ульяновской области направлены в следственный орган материалы проверки по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

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Прокурорская проверка касалась вопросов защиты прав предпринимателей. По данным надзорного ведомства, межрегиональным управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям «искусственно создавались препятствия для ведения бизнеса».

«Организации было неправомерно отказано в переоформлении лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности», — говорится в сообщении.

Материалы проверки, проведённой ульяновской межрайонной природоохранной прокуратурой, переданы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Старомайнском районе Ульяновской области завели уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности.

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