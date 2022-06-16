Ульяновск, 16 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области направлены в следственный орган материалы проверки по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

Прокурорская проверка касалась вопросов защиты прав предпринимателей. По данным надзорного ведомства, межрегиональным управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям «искусственно создавались препятствия для ведения бизнеса».

«Организации было неправомерно отказано в переоформлении лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности», — говорится в сообщении.

Материалы проверки, проведённой ульяновской межрайонной природоохранной прокуратурой, переданы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Старомайнском районе Ульяновской области завели уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности.

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