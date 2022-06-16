Кемерово, , 10:39 — REGNUM В кузбасском Прокопьевске мужчина лишился более 10,6 млн рублей, поверив «сотруднику банка». Об этом сообщили в полиции региона.

Мошенничество (сс) sajinka2

Выяснилось, что горожанину позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, который сообщил, будто мошенники пытаются оформить кредит на его имя и уже похитили с его карты 700 тысяч рублей. Чтобы вернуть деньги кузбассовцу порекомендовали «восполнить баланс». Он перечислил сбережения на такую же сумму. На следующий день ему снова позвонили «из банка» и заявили, что на него снова пытаются оформить кредит, и посоветовали срочно самому оформить «зеркальный» кредит, а потом перевести деньги на «безопасный счёт». Он оформил два кредита на общую сумму около 10 млн рублей в офисе банка и через банкомат перечислил деньги по указанным реквизитам. Когда он попытался связаться с собеседниками номера уже были недоступны.

Общая сумма ущерба составила более 10,6 млн рублей. В полиции отмечают, что это рекордная сумма, которая когда-либо похищалась мошенниками у жителей Кузбасса.