Москва, 16 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В ближайшей перспективе криптовалюты не ожидает ничего хорошего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Криптовалюта

«Крипта — это априори рисковый актив, имеющий нулевую внутреннюю стоимость, поэтому говорить, что она подходит для сбережений, — это обман, — сказал Пальченко. — Что происходит с рисковыми активами во времена кризисов? Ответ всегда один — от них избавляются и вкладывают во что-то более надежное. Сегодня развитые страны переживают инфляцию, связанную с тем, что реальный сектор не смог освоить огромное количество напечатанной ликвидности. Новое повышение ставки ФРС неизбежно. Фондовые рынки в целом ждут плохие времена, и тем более это касается и надутых пузырей из рисковых активов. «Крипты» в первую очередь. Однако нужно помнить, что тот же «Амазон» во времена краха доткомов 20 лет назад потерял 93% своей стоимости, и тот, кто купил его акции тогда, не прогорел».

Как полагает Пальченко, то же самое ждёт и криптовалюты.

«Текущий кризис уберёт с рынка лишние валюты, но «крипта» не исчезнет. В тот момент, когда экономика поднимется, когда у населения появятся лишние деньги, которыми оно будет готово рискнуть, возвратятся и хорошие времена для криптовалют», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Александр Ильинский заявил, что падение мировых крипторынков может продолжаться еще несколько месяцев.